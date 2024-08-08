“هتقبض 115 ريال شهريًا” التسجيل في منحة كبار السن عمان 2024 عبر صندوق الحماية الاجتماعية www.spf.gov.om

الجميع في عمان يتساءل عن رابط وخطوات التسجيل في منحة كبار السن عمان 2024 من خلال موقع صندوق الحماية الاجتماعية إلكترونيًا، وذلك بعد توافر الشروط المنصوص عليها، ومن ثم تتم مراجعة الطلبات من قِبل مختصي صندوق الحماية الاجتماعية، علمًا أن المنحة تُصرف دوريًا بشكل شهري عبر حساب المستفيد البنكي، وذلك دعمًا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لأشخاص من هم في سن الـ 60 فأكبر من أجل تلبيةً احتياجاتهم وتحسينًا لظروفهم المعيشية، وضماناً للعدل والمساواة وتحقيقًا للرفاهية بين أفراد المجتمع.

التسجيل في منحة كبار السن عمان 2024

خصصت وزارة التنمية الاجتماعية موقع صندوق الحماية الاجتماعية من أجل التسجيل في منحة كبار السن عمان 2024 لكي تتم عملية التسجيل إلكترونيًا، وذلك عن طريق إتباع مجموعة بسيطة من الخطوات، على النحو الآتي:-

أولاً: قم بالانتقال إلى موقع صندوق الحماية الاجتماعية الإلكتروني.

الإلكتروني. سجل الدخول عن طريق الحساب الخاص بك بـ كلمة المرور واسم المستخدم.

أو قم بالتسجيل بحساب جديد عن طريق كتابة البيانات الخاصة بك.

من قائمة الخدمات اختر “منفعة كبار السن”

رفع كافة الأرواق المطلوبة الخاصة بالطلب المقدم للاستفادة من منحة كبار السن.

الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

الانتظار حتى يتم قبول الطلب من قِبل الجهات المختصة.

شروط التسجيل في منحة كبار السن عمان 2024

بعد التعرف على طريقة التسجيل في منحة كبار السن عمان 2024 يُمكن من خلال التالي من نقاط الاطلاع على شروط التسجيل كما نُص عليها من قِبل الوزارة: