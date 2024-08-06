“استقبلها الآن” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل وعرب سات لتسلية الأولاد بأروع واجمل الأناشيد

الآن يمكنك بكل سهولة معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد عام 2024، تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات للأطفال والبالغين على حد سواء، ويرجع ذلك إلى جهود مؤسسها خالد المقداد الذي عمل بجد على تطوير القناة، بعد النجاح الذي حققته القناة باللغات العربية والإنجليزية والتركية سيتم إطلاق مجموعة من القنوات بلغات أخرى، كما تميزت قناة طيور الجنة بتقديم برامج تهدف إلى تعليم الأطفال وتعزيز ثقافتهم، مما ساهم في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة في الوطن العربي وزيادة البحث عن تردد القناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة أول قناة فضائية تهتم بتقديم برامج هادفة تسهم في تطوير مهارات الأطفال وزيادة تركيزهم، مثل برامج الرسوم المتحركة والأغاني التعليمية، وفيما يلي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

تمتاز قناة طيور الجنة بتصنيفها كأفضل قناة مخصصة للأطفال على القمر الصناعي عرب سات، حيث تلعب دورا هاما في تعليم الأطفال القواعد الصحيحة للغة العربية وتوجههم نحو المبادئ والأخلاقيات الإسلامية، علاوة على ذلك تقدم لهم أساسيات الرياضيات مما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على مواجهة التحديات في رحلته التعليمية، كما تم ذكر التردد كالتالي:

التردد: 12174.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تتميز قناة طيور الجنة بعدد من الخصائص التي جعلتها من أبرز القنوات المتوفرة ومنها: