“وزارة المالية” موعد صرف رواتب الموظفين شهر أغسطس في العراق 2024 ورابط الإستعلام

بعد الانتهاء من صرف رواتب شهر يوليو الماضي، بدأ العديد الموظفين يتساءلون عن موعد صرف رواتب شهر أغسطس، وهل سيكون بزيادة جديدة أم لا؟، خاصة وأن هذه الرواتب تمثل أهمية كبيرة للعديد من العاملين في كافة الجهات الحكومية والخاصة، بما توفير لهم مستوى معيشي وسد احتياجاتهم الأساسية، وعليه سنوضح لكم موعد صرف الرواتب المتوقع وطريقة الاستعلام عن الرواتب.

موعد صرف رواتب الموظفين بالعراق

وأكدت وزارة المالية، أن صرف رواتب الموظفين يوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، بالإضافة إلى أن ذلك يؤول بأنه في حالة إذا وافق الصرف يوم إجازة يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف، وعليه فمن المتوقع يوم الخميس الموافق 20 من شهر أغسطس، نظرًا لأن يوم 21 يوافق الجمعة وهي إجازة رسمية في دولة العراق، مع استمرار توزيع الرواتب لعدة أيام متتالية، حتى يتحصل عليها جميع العاملين في الدولة من كافة المنافذ المؤهلة للصرف.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في كافة الجهات الحكومية والخاصة، وفقًا لما يلي:-