“لكل عروسة” وصفات طبيعية لتقشير وتفتيح الركب والأكواع في دقائق

تبحث الكثير من السيدات عن أفضل وأسرع الوصفات الطبيعية لتقشير وتفتيح الركب والأكواع وذلك من أجل معالجة السواد الذي ينتج عن ارتداء الملابس الغير قطنية والاحتكاك، حيث أنه يوجد الكثير من الوصفات التي تعطي مفعول جبار في وقت سريع، لهذا في مقالنا اليوم سوف نتعرف على أفضل هذه الوصفات وطريقة تحضيرها.

مقشر القهوة لتفتيح الركب والاكواع

إن مقشر القهوة يعد من الوصفات الرائعة في تفتيح الركب والاكواع والذي يمكن تحضيره من خلال إحضار المكونات التالية:

ملعقة من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير مقشر القهوة لتفتيح الركب والأكواع

هناك بعض الخطوات البسيطة التي لابد اتباعها من أجل الحصول على مقشر القهوة للركب والأكواع، وهذه الخطوات تتمثل في كل من الآتي:

في اناء يتم وضع كل من القهوة والسكر وزيت الزيتون ومزجهما معا جيدا حتى تصبح المكونات مثل الرمل المبلل.

يتم غسل الركب والأكواع بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام.

يوزع المقشر على الأماكن المراد تبيضها ويترك بضع لحظات.

بعد مرور خمس دقائق يتم فرك المكان الذي يوجد به المقشر بلطف على هيئة حركات دائرية حتى يتساقط الجلد الميت.

تغسل المنطقة بالماء البارد بعد ذلك.

تدهن المنطقة بأي كريم مرطب.

تطبق هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

مقشر القهوة والنشا للركب والأكواع

حتى يتم تحضير مقشر القهوة والنشا فإنه لابد من إحضار المكونات التالية:

ملعقة من النشا.

ملعقة من السكر البني.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير مقشر القهوة والنشا

يتم تحضير مقشر القهوة والنشا للأكواع والركب كالتالي: