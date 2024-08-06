متى فتح التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وطريقة التقديم بالخطوات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
متى فتح التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وطريقة التقديم بالخطوات
"الآن" كيفية التسجيل في برنامج عدل 3 عبر الحاسوب aadl.com.dz وموعد فتح موقع سكنات عدل

ينتظر العديد من المواطنين، موعد فتح المرحلة الثانية للتسجيل في سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات الجزائر، فضلاً عن أن ذلك جاء عقب غلق المرحلة الأولى التي تلقت طلبات متعددة من قبل المواطنين، بما يُساهم هذا البرنامج في توفير وحدات سكنية بتكلفه مخفضة على المقبولين في هذا البرنامج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، وإجراءات التسجيل في البرنامج.

متى فتح التسجيل في سكنات عدل 3؟

وأكدت وزارة السكن والعمران، أنه تم الانتهاء من المرحة الأولى من المتقدمين في برنامج سكنات عدل 3 التي دامت لـ 14 يوم، لتستمر حتى الآن، وعقب الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة، يتم فتح المرحلة الثانية في مختلف ولايات الجزائر، من أجل أن يتم التسجيل في بهذه المبادرة التي تم إطلاقها من قبل الحكومة الجزائرية، بما يسمح للجميع من التسجيل في سكنات عدل 3.

متى فتح التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وطريقة التقديم بالخطوات
متى فتح التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وطريقة التقديم بالخطوات

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

جاءت أبرز خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع وكالة عدل الوطنية.
  • مع إنشاء حساب جديد عبر الوكالة.
  • ليتم اختيار برنامج “سكنات عدل”.
  • وعندها ستتمكن من ملء استمارة طلب التسجيل في سكنات عدل.
  • بحيث تقوم بإرفاق كافة المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل.
  • التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي قمت بإدخالها.
  • ليتم النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
يرتفع مرة اخرى.. سعر صرف الدولار اليوم في العراق الثلاثاء الموافق 6 أغسطس وما هو سعر 100 دولار في العراق
إنضم لقناتنا على تيليجرام