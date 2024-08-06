متى فتح التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وطريقة التقديم بالخطوات

ينتظر العديد من المواطنين، موعد فتح المرحلة الثانية للتسجيل في سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات الجزائر، فضلاً عن أن ذلك جاء عقب غلق المرحلة الأولى التي تلقت طلبات متعددة من قبل المواطنين، بما يُساهم هذا البرنامج في توفير وحدات سكنية بتكلفه مخفضة على المقبولين في هذا البرنامج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، وإجراءات التسجيل في البرنامج.

متى فتح التسجيل في سكنات عدل 3؟

وأكدت وزارة السكن والعمران، أنه تم الانتهاء من المرحة الأولى من المتقدمين في برنامج سكنات عدل 3 التي دامت لـ 14 يوم، لتستمر حتى الآن، وعقب الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة، يتم فتح المرحلة الثانية في مختلف ولايات الجزائر، من أجل أن يتم التسجيل في بهذه المبادرة التي تم إطلاقها من قبل الحكومة الجزائرية، بما يسمح للجميع من التسجيل في سكنات عدل 3.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

جاءت أبرز خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-