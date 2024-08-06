الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الرابط الرسمى بعد تحديد موعد ظهور النتيجة

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عبر محركات البحث المختلفة عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 فى مصر، وذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الاول عام 2024، حيث اشترك فى الامتحان النهائى اكثر من 700 الف طالب وطالبة فى مختلف الشعب العلمية والادبية، و تم الاعلان عن نتيجة أوائل الثانوية العامة عام 2024 فى مؤتمر صحفى على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الموافق 6 اغسطس 2024، ويعتبر هذا المؤتمر الاول من نوعه لوزير التعليم الجديد السيد محمد عبد اللطيف بعد توليه منصبه الوزارى ، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول وكذلك الرابط الرسمى للإستعلام .

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024.

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال استعمال أرقام جلوسهم ، من خلالموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، حيث تعتبر هذه النتيجة خطوة هامة تحدد مستقبلهم ، ويمكن ذلك بشكل الكترونى عبر الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

البحث عن نافذة الثانوية العامة 2024 دور أول

النقر على نافذة النتائج.

كتابة الاسم ورقم الجلوس .

تحديد الشعبة التى ينتمى إليها الطالب .

النقر على استعلام لتظهر لك النتيجة فورا .