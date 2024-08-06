خطوات تثبيت تردد قناة كراميش الجديد للأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2024

محركات البحث جوجل العالمية تزداد من جانب العديد من الآباء في هذا الوقت الحالي حول التعرف على تردد قناه كراميش الجديد تلك القناة المميزة التي استطاعت ان تحصد شعبية ضخمة بفضل المحتوى الخاص بها الذي تقدمه على شاشتها المتعلق بالأطفال الصغار، لذا سوف نرفق لكم احدث تردد هذه القناه في السطور القليله القادمه.

تردد قناة كراميش الجديد

قناه كراميش تمثل اهمية كبيرة جدا للعديد من الاباء وهذا يعود لانها تعرض افضل محتوى كرتوني مميز للاطفال الصغار استطاع أن يجذب عديد من المواطنين من المتابعين والمشاهدين من كل مكان بالوطن العربي وذلك يرجع للمحتوى المميز الذي يتم عرضه على شاشة القناة ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة من أفضل أفلام الكرتون التي يحبها جميع الاطفال الصغار وتجدر الاشارة بان تلك القناة من القنوات التي باستمرار تعرض عدد هائل جدا من افلام الكرتون طوال اليوم باعلى جوده واشاره وكما نعلم ان هذه القناه تمتاز عن غيرها من القنوات الاخرى، في انها تقوم بعرض المحتوى المتعلق بها مجانا ولا تكون بحاجة لاشتراك شهري وقد جاء تردد تلك القناة الجديد ليكون كالآتي:

التردد 11429

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب أفقي

محتوى قناة كراميش

تقوم قناة كراميش ببث كثير من البرامج المختلفة التي لا تحصى من ضمنها البرامج التعليمية، كما أن القناة تقدم مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية التي تضم عروض الكرتون والمسلسلات المصممة بعناية لتناسب الذوق العربي وتوفر للأطفال ساعات من المتعة والإثارة، مما يجعلها قناة شاملة تجمع بين الفائدة والمتعة.