ثبتها لأطفالك وانت مطمن.. تردد قناة ماجد الجديد 2024 بأعلى جودة وبدون تشفير “سلي طفلك بمحتوى هادف”

إذا كنت بحاجة إلى قناة أطفال تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي معا فأنت بذلك تبحث عن قناة ماجد تلك القناة المميزة التي تقدم الكثير من الفقرات والبرامج المتعدد والمختلفة والتي تناسب الفئات المختلفة للأطفال، حيث تحرص القناة على تقديم فقرات ترفيهية تتناسب والمجتمع العربي، كما أنها تقدم فقرات تعليمية تساعد الأطفال على اكتساب الكثير من المهارات في جو من الترفيه والمتعة.

قناة ماجد

البحث عن تردد قناة ماجد من أكثر عمليات البحث على محركات جوجل وذلك لأن القناة بالفعل تمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث يحرص عدد كبير من الآباء والأمهات على إضافتها إلى أجهزتهم واستقبالها واستمتاع أطفالهم بمتابعتها، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بتردد قناة ماجد على كل من القمر الصناعي نايل سات، وعرب سات في التالي:

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة ماجد.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 11411 وهناك تردد آخر أيضا وهو 12467.

بالنسبة لمعدل ترميز القناة فهو 27500.

أما عن معدل استقطاب القناة فهو عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ هو ¾.

جودة بث القناة HD.

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة ماجد.

القمر الصناعي هو عرب سات.

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات هو 11804.

أما عن معامل الاستقطاب فهو عمودي.

بالنسبة لمعدل ترميز القناة فهو 27500.

أما عن معامل التصويب فهو ¾.

مميزات قناة ماجد

هناك الكثير من المميزات التي تتميز بها قناة ماجد والتي نوضحها بالتفصيل بعد أن وضحنا لكم أهم المعلومات التي تدور حول تردد قناة ماجد، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

القناة تقوم ببث محتوي متميز جدا يجمع بين الترفيه والتعليم معا.

القناة أيضا تقوم بتقديم محتواها للجمهور بشكل مجاني دون الحاجة لدفع أي اشتراك مالي.

جودة بث القناة عالية جدا مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة دون تشويش أو انقطاع.

طريقة ضبط تردد قناة ماجد

قناة ماجد هي قناة مخصصة للأطفال، تقوم بعرض محتوى آمن على الأطفال، كما تقوم بعرض مجموعة من القيم والمبادئ الإسلامية لهم، ويمكن تثبيت القناة على جهازك عن طريق اتباع الخطوات التالية: