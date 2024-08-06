متى موعد إجازة اليوم الوطني في السعودية.. وما هي مظاهر الإحتفال بهذا اليوم؟

يعتبر الوطن أساس الهوية والانتماء لدى السعوديين في المملكة العربية السعودية، لذلك يعد اليوم الوطني للمملكة يحمل تاريخا عظيما في قلوب أفراد الشعب السعودي، فهي مناسبة عظيمة تحتفل فيها المملكة بتأسيسها وتجديد الوفاء والولاء لهذا الوطن، وقد تم تحديد موعد العطلة الرسمية للاحتفال باليوم الوطني في المملكة العرية السعودية، وتقديم الأنشطة الثقافية المختلفة خلال الاحتفال لتعكس التراث السعودي، ونشر البهجة في حب الوطن لدى المواطنين السعوديين.

متى تبدأ إجازة اليوم الوطني في السعودية

نظرا لأهمية هذه المناسبة والتي تعكس تراثا قويا للوحدة الوطنية والانتماء الوطني بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، تم تحديد موعد بدء ونهاية إجازة اليوم الوطني لعام 1446 هـ، والتي هي على النحو التالي:-

تبدأ الاحتفالات باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية يوم 23 من شهر سبتمبر لعام 2024.

تستمر الإحتفالات لمدة خمسة أيام لتنتهي يوم 27 من شهر سبتمبر لعام 2024.

ويتم خلال هذه الأيام الخمس تنظيم الحفلات الثقافية المختلفة التي تعكس التراث السعودي، وتظهر التفاني والفخر بالوطن.

الفعاليات المخططة للاحتفال باليوم الوطني في السعودية

باقتراب الاحتفال باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، تتزين الميادين والشوارع بالزينة والأعلام الوطنية، كما يتم تنظيم العديد من الفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة.

الإحتفال باليوم الوطني السعودي

من المخطط إقامة أنشطة ترفيهية وثقافية ومنوعات للاحتفال من هذه المخططات ما يلي:-