هتدخل كلية أيه.. مؤشرات تنسيق الكليات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي

تصدرت البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2024 محركات بحث جوجل وذلك عقب الاعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتائج الثانوية العامة والتي شهدت نجاح عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات للشعبة الأدبية والعلمية وحصول الكثير من الطلاب على مجاميع ودرجات كبيرة مما جعل الاباء والامهات والطلاب يتساءلون عن موعد ظهور التنسيق الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتي من المنتظر ان يتم الاعلان عنها قريباً، ولذلك سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على بعض التوقعات والمؤشرات الخاصه بتنسيق الثانوية العامة 2024.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024

سوف نتعرف فيما يلي على مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 لشعبة علمي علوم، ويجب العلم أن تلك المؤشرات عبارة عن توقعات حتى الاعلان الرسمي من قبل الوزارة بالتنسيق الخاص بعام 2024:

كلية الطب 91.34%

كلية طب الأسنان 90.79%.

كلية علاج طبيعي 90.12.

كلية الصيدلة 89.51%.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%.

كليات الألسن 84.51%.

كلية الإعلام 83.65%.

كلية الآثار 80.73%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 للثانوية العامة أدبي

سنتعرف في ما يلي على مؤشرات تنسيق كليات الادبي: