هتدخل كلية أيه.. مؤشرات تنسيق الكليات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي

تصدرت البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2024 محركات بحث جوجل وذلك عقب الاعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتائج الثانوية العامة والتي شهدت نجاح عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات للشعبة الأدبية والعلمية وحصول الكثير من الطلاب على مجاميع ودرجات كبيرة مما جعل الاباء والامهات والطلاب يتساءلون عن موعد ظهور التنسيق الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتي من المنتظر ان يتم الاعلان عنها قريباً، ولذلك سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على بعض التوقعات والمؤشرات الخاصه بتنسيق الثانوية العامة 2024.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024
سوف نتعرف فيما يلي على مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 لشعبة علمي علوم، ويجب العلم أن تلك المؤشرات عبارة عن توقعات حتى الاعلان الرسمي من قبل الوزارة بالتنسيق الخاص بعام 2024:
- كلية الطب 91.34%
- كلية طب الأسنان 90.79%.
- كلية علاج طبيعي 90.12.
- كلية الصيدلة 89.51%.
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%.
- كليات الألسن 84.51%.
- كلية الإعلام 83.65%.
- كلية الآثار 80.73%.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 للثانوية العامة أدبي
سنتعرف في ما يلي على مؤشرات تنسيق كليات الادبي:
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 359 درجة.
- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية: 352 درجة.
- ألسن الفيوم: 339 درجة.
- ألسن كفر الشيخ: 350 درجة.
- ألسن المنيا: 333 درجة.
- سياسة واقتصاد السويس: 349 درجة.
- ألسن الأقصر: 331 درجة.
- سياسة واقتصاد بني سويف: 344 درجة.
- آثار عين شمس: 329 درجة.
- إعلام القاهرة: 339 درجة.
- آثار الفيوم: 325 درجة.
- ألسن عين شمس: 340 درجة.
- الإعاقة والتأهيل بني سويف: 321 درجة.
- ألسن أسوان: 333 درجة.
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 341 درجة.