سجل وخدلك راتب!.. كيفية التسجيل في منفعة كبار السن 2024 سلطنة عمان

يرغب العديد من الأشخاص في التسجيل بمنفعة كبار السن التي أطلقتها حكومة سلطنة عمان، في إطار مساندة العديد من الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، بما يوفر لهم مساعدات مالية لتبية احتياجاتهم الأساسية، والعمل كذلك على توفير حماية اجتماعية لكل من يتجاوز عمره عن 60 عامًا، خاصة وأن التسجيل في المنفعة يكون إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منفعة كبار السن

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لابد من التسجيل في منفعة كبار السن التي تشمل العديد من المواطنين داخل سلطنة عمان، وهي كما يلي:-

أن تتقدم إلى موقع صندوق الحماية الاجتماعية سلطنة عمان.

مع تسجيل حساب جديد عبر الصندوق.

القيام بإدخال بيانات الشخص المتقدم والمتمثلة في كلمة المرور واسم المستخدم.

لابد من إرفاق المستندات الخاصة بطلب القبول في منفعة كبار السن.

التأكد من المعلومات والوثائق التي تقوم بإدخالها.

النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في منفعة كبار السن؟

حدد صندوق الحماية الاجتماعية، مجموعة من الشروط الهامة التي يتم على إثرها القبول في منفعة كبار السن داخل سلطنة عمان، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-