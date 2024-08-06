خطوات الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق

تعتبر خدمة الاستعلام عن غرامات المرور، من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها أمام العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، حتى أن هذه الخدمة توفر عليهم الوقت والجهد اللازم في معرفة الغرامة والقيام بتسديدها مباشرة، على أن يكون ذلك إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان، وفقًا لمجموعة من الإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

استعلام غرامات المرور العامة 2024

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني، وفقًا لما يلي:-

يتم الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية في البداية.

مع النقر على زر “تسجيل الدخول”.

لتنتقل إلى صفحة الخدمات مباشرة.

مع إدخال البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض تفاصيل غرامات المرور ومعرفة قيمتها المستحق سدادها.

ما هي قيمة غرامات المرور العامة بالعراق؟

وحددت الإدارة العامة للمرور في دولة العراق قيمة غرامات المرور التي تختلف من مخالفة إلى أخرى، بناءً على ما يلي:-