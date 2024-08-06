لو جبت 70 في الميه أعمل ايه!.. كليات تقبل من مجموع 70% فأقل من طلاب الثانوية العامة 2024

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة التي تم اعتمادها أمس الإثنين الموافق 6 من شهر أغسطس 2024 على مستوى الجمهورية، بدأ العديد من الطلاب يتساءلون عن تنسيق كليات هذا العام 2024، حتى يستعدوا للتقديم إليها خلال العام الدراسي الجديد، وفي ذلك سنوضح لكم أبرز هذه الكليات التي يمكن التقديم فيها للحاصلين على مجموع 70% فأقل.

الكليات التي تقبل من 70%

وفقًا للمؤشرات الأولية لتنسيق عام 2024، فإن من أبرز الكليات التي تقبل من 70 % جاءت على النحو الأتي:-

كلية التجارة في بني سويف 287.5 درجة.

بينما تجارة بنها 287.5 درجة.

كلية الزراعة في محافظة الإسكندرية تقبل من 287 درجة.

كلية تجارة جنوب الوادي تقبل من 287.

فنون جميلة في محافظاة المنصورة تقبل من 286 درجة.

حتى أن تنسيق تكنولوجيا صناعة السكر تقبل من 286 درجة.

كلية الزراعة تقبل من 285.5 درجة.

كلية التجارة في أسيوط 285 درجة.

هذا وأن كية الزراعة في محافظة الإسكندرية 285 درجة.

معاهد وكليات تقبل من 70%

ويمكنك التعرف على أبرز الكليات والمعاهد التي تقبل من مجموع 70%، وفقًا للأتي:-