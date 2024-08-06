المركز الثالث البرونزية.. موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

يتسابق عشاق الساحرة المستديرة للوصول إلى موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024، حيث يتواجه الفريقين في منافسة قوية للعب على المركز الثالث بعد خسارة المنتخب المصري أمام فريق فرنسا في النصف النهائي بنتيجة 3-1، كما خسر المغرب أمام نظيره إسبانيا في النصف النهائي بنتيجة 2-1،

لذلك بدأ المنتخب المصري والمنتخب المغربي في الاستعداد من الآن للمواجهة المنتظر أملاً في الحصول على المركز الثالث بعد ضياع فرصة التتويج بالبطولة، حقق الفريقين مصر والمغرب انجازات كثيرة من بداية الانطلاق ويعتبر الفريقين من أواخر الدول العربية التي خرجت من البطولة، ويعتبر هذا في حد ذاته انجاز، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024 ابقوا معنا.

موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

نظراً لأهمية المباراة والمتابعة المستمرة من جماهير الفريقين المباريات التي يخوضونها، نجد أن البحث مرتفع على جوجل عن موعد المباراة، ومن المقرر أن يلتقي مصر بنظيره المغرب بعد عدة أيام بتاريخ يوم الخميس الموافق 8 من أغسطس الجاري 20254 للعب على المركز الثالث من بطولة أولمبياد باريس لموسم 2024، لقاء الفريقين يكون على أرضية ملعب لا بوجوار، وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر و السعودية و الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة مصر والمغرب المركز الثالث

يتم إذاعة البث الحي المباشر لمباراة مصر والمغرب يوم الخميس القادم 8-8-2024 على شاشة قناة بي ان سبورت 1 بجودة عالية hd ومن المؤكد أن يتم إذاعة المباراة عبر شاشة قناة المغربية الرياضية والتي تمكنت من نقل جميع مباريات المنتخب المغربي من بداية الموسم ويمكن ضبطها على الجهاز بسهولة

تردد قناة المغربية الرياضية