رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 كافة محافظات العراق

تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل معدل البطالة من خلال دعم المواطنين الذين يفتقرون إلى دخل يمكنهم من التغلب على الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يمكنك من خلال منصة مظلتي الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عام 2024، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن أسماء المستفيدين من الدعم عبر الموقع الإلكتروني.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تم إطلاق منصة مظلتي لتوفير وسيلة ميسرة للتواصل مع المستحقين للدعم دون الحاجة لإضاعة الوقت والجهد، يمكن الاستفسار من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة مظلتي الرسمية.

اضغط على الخدمات.

اختار الرعاية الاجتماعية.

اضغط على الوجبة الأخيرة

تعبئة البيانات اللازمة والتأكد من إدخالها بالشكل السليم.

اضغط على استعلام.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على الوجبة الأخيرة 2024

هناك مجموعة من الوثائق التي يتوجب على المتقدمين تقديمها لإثبات استحقاقهم للدعم ومنها:

بطاقة هوية رسمية.

تقديم المستندات التي تثبت وضع النساء سواء كن مطلقات أو أرامل.

إذا كان المتقدم يعاني من إعاقة يجب عليه تقديم مستندات تؤكد ذلك، ويجب أن تكون هذه الوثائق صادرة عن جهة معترف بها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

لكي تتمكن من التقديم للحصول على دعم الوجبة الأخيرة، يجب أن تتوفر لديك الشروط الآتية: