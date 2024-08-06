تنسيق الكليات بعد نتيجة الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي.. “توقعات”

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
تنسيق الكليات بعد نتيجة الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي.. “توقعات”
نتيجة الثانوية العامة 2024

يرغب العديد من الطلاب الذين أنهوا امتحانات الثانوية العامة، في معرفة تنسيق الكليات بمختلف الشعب المتمثلة في علمي علوم وأدبي، بعد أن حصل طلبة الثانوية العامة على نتائجهم وتعرفوا على المجموع الخاص بهم في غضون الساعات الماضية، وعقب نشر النتيجة عبر المواقع الإلكترونية، هذا وأن فتح باب التنسيق سيكون في غضون الساعات المقبلة، وعليه فسنوضح لكم توقعات القبول في الكليات والجامعات، بحيث يتعرف عليها الجميع.

مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2024

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 6 من أغسطس 2024، لكي يتم الإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة والمتمثلة في نسب النجاح وأسماء أوائل الثانوية، ومؤشرات تنسيق الجامعات والكليات لهذا العام، وغير ذلك من التفاصيل الأخرى، التي يرغب في التعرف عليها العديد من أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة، وفي ذلك سنوضح لكم أبرز المؤشرات.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة أولى 2024 علمي وأدبي

وجاءت أبرز التوقعات التي تشمل تنسيق الكليات والجامعات الخاصة بطلبة الثانوية العامة، والتي من المتوقع أن تكشف عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم في مؤتمر اليوم الثلاثاء، وفقًا للأتي:-

  • الطب البشري من 94%.
  • طب الأسنان من 92%.
  • كلية الصيدلة 90%.
  • كلية الطب البيطري 88.4%.
  • طب عين شمس 93.5%.
  • طب بنها 91%.
  • كية الهندسة 86%.
  • هندسة عين شمس 86%.
  • هندسة كفر اللشيخ 83%.
  • كلية الإعلام 75%.
  • سياسة واقتصاد 80%.
  • كلية الأداب 80%.
  • أثار 70%.
  • مجموع كلية التربية 70%.
  • مجموع كلية الألسن 65%.
  • كلية التجارة تقبل من 60%.
  • كلية الحقوق تقبل من 65%.
  • بينما كلية السياحة والفنادق تقبل من 55%.
  • كلية العلوم السنيمائية 55%
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الكاتب: مصطفى شاهين

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