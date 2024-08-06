مميزات مذهلة في واتساب الأصلي هتبهرك!.. أبرز إضافات whatsapp الجديدة حدثها واستمتع بها قبل غيرك

واتساب من أبرز التطبيقات المتخصصة في المراسلة الفورية التي تم إطلاقه من قبل شركة ميتا العالمية المالكة للعديد من التطبيقات الرسمية، بالإضافة إلى أن “واتساب” يقوم بإدخال الكثير من الإضافات والمميزات الجديدة والمميزة لتحسين تجربة المستخدم، وتشابه التطبيق مع باقي التطبيقات الأخرى، وعليه سنوضح لكم أبرز هذه الإضافات الجديدة، لكي يتعرف عليها الجميع.

إضافات جديدة في واتساب

إضافة الذكاء الاصطناعي، التي جاءت لإعداد ثورة في طريقة أن يصل المستخدم إلى معلومات بداخل التطبيق، بما يتم دعمه بنموذج الذكاء، وهو ما يُطلق عليه ” Meta AI”، بحيث يمكن المستخدمين في الوصول مباشرة إلى واتساب وسيطرح المستخدمون العديد من الأسئلة والمعلومات دون أن يخرج من التطبيق، أو الاستعانة بأي تطبيقات خارجية، مما يمكن المستخدمة في إجابة سريعة ومباشرة في الوقت ذاته، كذلك هذه الميزة تمكن التغيير في محرر الصور وتصميم صور رائعة.

ميزة المدفوعات الدولية وقسم الدردشة المقترح

وواتساب يُضيف كذلك ميزة تسمح للهنود الذين يستخدمون واتساب بإجراء مدفوعات دولية من داخل التطبيق، والاستفادة من المدفوعات الموحدة، وخاصة من يمتلكون حسابات مصرفية، لتحويل أموالهم إلى الخارج بكل سهولة، ميزة “الدردشة المقترح” بما يهدف إلى تبسيط الاتصالات وتعزيز التواصل المستمر بين المستخدمين، وهذا القسم يكون أسفل دردشات الواتساب، وتعزيز التواصل والتفاعل بين المستخدمين بكل سهولة، إضافة “الإشارة إلى جهات الاتصال” التي تعزز بها خصوصية وأمان المستخدم ووضع علامات خاصة في جهات الاتصال المحددة ضمن تحديث الحالة الخاصة بكل مستخدم.