تنسيق الكلية الحربية 2024-2025 لشعبة علمي وأدبي …. والشروط والمستندات المطلوبة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات الماضية بدأ عدد كبي من الطلاب في البحث عن تنسيق الكلية الحربية 2024-2025، والتي تعد من أهم الكليات التي يسعى عدد كبير من الطلاب للإلتحاق بها لما فيها من مميزات، أبرزها توفير فرص عمل بعد التخرج ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تنسيق الكلية الحربية 2024-2025 والأوراق والشروط المطلوبة…..

تنسيق الكلية الحربية 2024-2025

وتستمر عمليات البحث عن تنسيق الكلية الحربية 2024-2025، والذي يسعى عدد كبير من الطلاب للإلتحاق بها سواء من شعبة أدبي أو علمي، ويتوقع الكثير من أولياء الأمور أن يكون تنسيق الكلية الحربية لهذا العام متقارب للعام الماضي، والذي كان يبدأ من مجموع 65% لطلاب شعبة علمي، و70% لطلاب شعبة أدبي ، وعلى الرغم من كثرة الكليات إلا أن الكلية الحربية تمتلك الكثير من المميزات التي جعلتها من أكثر الكليات رغبة عند الكثير من الطللاب، وحتى تتمكن من التقديم في الكلية يجب عليك إحضار الأوراق التالية….

الاوراق المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية 2024-2025

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب على أن تكون سارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

شهادة ميلاد مميكنة للطالب.

سورة من المؤهل الدراسي للطالب .

صورة من المؤهل الدراسي للأم والأب .

شهادة حسن سير وسلوك للطالب على أن تكون معتمدة.

شهادة التفوق الرياضي “إن وجدت”.

قيد عائلي.

مفردات مرتب للأب والأم .

في حالة وفاة الوالد يجب احضار اقرار وصية وصورة من بطاقة الرقم القومي للواصي.

وأخيراً شهادة القيد من الجامعة إن كان مقيد في إحدى الجامعات.

شروط التقديم في الكلية الحربية بعد الثانوية العامة 2024