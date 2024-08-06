ثبتها على جهازك… تردد قناة الكويت الرياضية 2024 على نايل سات الناقلة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية

تردد قناة الكويت الرياضية 2024 يهتم بالبحث عنها متابعي كرة القدم والألعاب الرياضية المختلفة، حيث تعد قناة الكويت من أشهر القنوات على الساحة الفضائية، تتمتع بشهرة وشعبية واسعة للغاية لأنها تعرض أقوى محتوى رياضية، ومنذ فترة قصيرة أصبح أسم قناة الكويت الرياضية يتصدر محركات البحث كونها تقوم بنقل العديد من المباريات الودية لأهم الفرق الأوروبية والعربية،

تعمل قناة الكويت الرياضية بأحدث التقنيات والأمكانيات العالية وهذا ما يساعدها لنقل المباريات بدون تقطيع أو تشويش، تحظى قناة الكويت الرياضية على إعجاب ملايين الأشخاص، مما تزداد شهرة وانتشار القناة في شتى الدول يوم بعد يوم، وخلال التقرير التالي نستعرض لحضراتكم تردد قناة الكويت الرياضية 2024.

تردد قناة الكويت الرياضية 2024

تنقل القناة العديد من البطولات والدوريات المهمة، كما أنها تستخدم جودة عالية عند نقل المحتوى، وتتمتع القناة بصورة وصوت في قمة الوضوح، مما تمتلك القناة إشارة قوية على القمر الصناعي نايل سات والآن يمكنكم ضبطها بسهولة من خلال إضافة الرموز التالية

التردد: 11823.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: SD.

تردد قناة الكويت الرياضية على عرب سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد

تنقل قناة الكويت الرياضية مباراة مهمة غداً الأربعاء الموافق 7 من أغسطس 2024 بين كلا الفريقين تشيلسي وريال مدريد في واحدة من المنافسات الودية، حيث يخوض الكثير من الفرق عهدة مباريات ودية استعداداً للموسم الرياضي القادم 2024-2025، وسوف يتم نقل البث المباشر عبر قناة الكويت الرياضية بصوت عبدالله الحربي، مما تقام المباراة على ملعب بنك أوف أمريكا وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 2 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية.