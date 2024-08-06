“أحداث شيقة” مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس Kurulus Osman وتردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، حلقات جديدة يترقبها ملايين المشاهدين من شتى أنحاء العالم والتي توقع لها الكثير منهم أن تتضمن الكثير من الأحداث الشيقة، والتي كانت سبباً رئيسياً في شهرة المسلسل على مدار السنوات الماضية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس ومواعيد عرضه على عدد من القنوات الفضائية، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من أكثر الأعمال التركية التاريخية التي استطاعت أن تجمع ملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، حيث يعرض صناع العمل ملحمة تاريخية وتفاصيل قد تراها لأول مرة ومنها الحروب والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان بعد أن تولى حكم الدولة العثمانية من بعد وفاة والده ارطغرل والصراع الذي نشب بينه وبين المغول والتتار والمكائد التي استطاع عثمان أن يكشفها بفضل ذكائه وحكمته، ويترقب الملايين من عشاق الدراما التركية عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان الذي من المقرر عرضه في سبتمبر القادم على عدد من القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية .

تردد قناة atv التركية

ويعرض مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv التركية التي يمكن استقبالها من خلال التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10769

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية علي العرب سات

التردد: 12692

القمر الصناعي: العرب سات.

الجودة ا: HD

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنكم أيضاً الاستمتاع بحلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية، والتي يمكن ضبطها من خلال التردد الآتي: