مجموعك هيدخلك أيه؟.. توقعات تنسيق الكليات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 الطب والهندسة من كام

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اصبح الشغل الشاغل لجميع الطلاب وأولياء الأمور هو البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2024 الخاص بالكليات التي سيدخلها الطالب بعد الصف الثالث الثانوي وذلك بالنسبة للشعبة الأدبية والعلمية، حيث يثير القلق لدى كافة الطالبات والطلاب حول التنسيق الثانوية العامة وذلك لانه يحدد الكلية التي سيدخلها الطالب وتكليل مجهوده طوال السنة بالعمل الجاد والمذاكرة، ولذلك سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على التنسيق المتوقع للثانوية العامة 2024.

توقعات تنسيق الكليات بعد نتيجة الثانوية العامة 2024

سوف تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية خلال الايام القليلة المقبلة وخاصة في يوم 14 أغسطس المقبل بوضع التنسيق الرسمي الخاص بالثانويه العامة 2024 للشعبة الادبية والعلمية والتي تؤهل الطالب بشكل رسمي للدخول إلى الكلية والانتقال إلى وزارة التعليم العالي للعام الدراسي الجديد 2024/2025، ولذلك سنتعرف فيما يلي على التوقعات التنسيق لهذا العام:

-المرحلة الأولى علمي علوم: 88.4%

– المرحلة الأولى علمي رياضة: 86%

– المرحلة الأولى الأدبي: 75%

توقعات تنسيق كليات علمي علوم لعام 2024

الصيدلة 90%.

الطب البشري 94 ٪.

الطب البيطري 88.4%.

طب أسنان 92 %

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى علمى رياضة

كلية هندسة جامعة القاهرة 86%.

كلية هندسة الإسكندرية 85 %.

كلية هندسة الزقازيق 83 %.

كلية هندسة المنصورة 85 %.

كلية هندسة بورسعيد 82%.

كلية هندسة عين شمس 86%.

كلية هندسة سوهاج 81 %.

كلية هندسة حلوان 84 %.

كلية هندسة دمياط 85 %.

كلية هندسة طنطا 84%.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى ادبي

كلية الآثار 70%.

كلية اعلام 75%.

كلية الألسن 65 ٪.

كلية العلوم السنيمائية 55%.

كلية سياسة واقتصاد 80%.

كلية الحقوق 65%.

كلية الآداب 70 %.

كلية التربية 70%.

كلية التجارة 60 ٪.

كلية السياحة والفنادق 55%.

توقعات تنسيق الكليات الخاصة: