ظهرت الآن…. نتائج الثانوية العامة مصر 2024 رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم

نقدم لكم رابط نتائج الثانوية العامة مصر 2024، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني أن اجتماع الوزارة بشأن أعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2024، سيكون في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، بعدها يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة، بشعبتي الأدبي والعلمي، ولا سيما بعد الإعلان عن اسماء الطلاب الأوائل أمسِ، لذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل خطوات معرفة النتيجة.

نتائج الثانوية العامة مصر 2024

يعقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم خاص بنتيجة الثانوية العامة المصرية، وفيه تكشف الستار عن نتيجة شهادة الثانوية العامة، ومعرفة نسب النجاح بكل شعبة العلمية و الأدبية، والكشف عن عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية الامتحانات، وعدد الطلاب الناجحين وعدد الراسبين في كل شعبة علي حدة، وعدد الطلاب الراسبين الذين لهم الحق الرسمي في دخول امتحانات الدور الثاني، كما يتم الإعلان عن فتح باب التظلمات.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة مصر

يتاح الكشف عن نتائج شهادة الثانوية العامة المصرية الدور الأول العام الدراسي 2024 برقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة وذلك من خلال الدخول علي الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني للبحث عن النتيجة واستخراجها بكل صحيحة واطمئنان وسهولة وتوفير الوقت وذلك عن النقر علي هذا الرابط الخاص بالوزارة من هنا moe.gov.eg.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

ينتظر الكثير من الأهالي والطلاب المقيدون بشهادة الثانوية العامة في مصر معرفة النتيجة وهم في حالة من التوتر والقلق لأطمئنن علي مستقبلهم التعليمي، والالتحاق بالكليات والمعاهد، حيث تحدد نتيجة الثانوية العامة مستقبل الطلبة، نظرا لأن مجموع درجات الثانوية العامة تحدد الجامعة التي يرغب فيها الطالب، لذا يمكنكم التعرف على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2024