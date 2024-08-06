سليهم بأجمل الأغاني.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الاقمار الصناعية بأعلى جودة

طيور الجنة من أشهر القنوات المتخصصة التي نالت على إعجاب الكثير من الأطفال والكبار ويرجع السبب في ذلك إلى شهرتها العالية وذلك بفضل الجهود التي تمكنت من تطوير القناة من خلالها، وذلك بعد نجاح القناة باللغة العربية الانجليزية والتركية سيتم إطلاق مجموعة قنوات أخرى بالعديد من اللغات، وجدير بالذكر أن طيور الجنة تتميز بمحتواها الهاتف الذي يعزز ثقة الأطفال في أنفسهم والتي تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة في الوطن العربي مما أدى إلى زيادة البحث عن ترددها من مختلف الأنحاء.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

هذه القناة تعتبر من أوائل القنوات الفضائية التي توفر العديد من البرامج الهادفة التي تعزز من مهارات الأطفال من خلال الرسوم المتحركة والأغاني التعليمية وغير ذلك من البرامج المتنوعة، لذلك يمكن ضبطها على النايل سات بإضافة البيانات التالية:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة طيور الجنة على عرب سات

طيور الجنة افضل القنوات الرائدة في تعليم الأطفال قواعد اللغة العربية الصحيحة وتوجيههم إلى المبادئ وأخلاق الدين الإسلامي، فضلًا عن تعليم أساسيات الرياضيات وبذلك تساهم في إنشاء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات في مسيرته التعليمية، لذلك يمكن ضبط القناة واستقبالها من خلال اضافة الآتي:

التردد: 12174.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تتمتع طيور الجنة بمجموعة كبيرة ومميزات والخصائص التي جعلتها رائدة في مجال الأطفال لتصبح بذلك واحدة من أهم القنوات التي يبحث عنها الآباء والأطفال، نظرًا لما تقدمه من المزايا التالية: