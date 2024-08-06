رابط سريع جدا: لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم “ظهرت رسميا” عبر thanwya.emis.gov.eg

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ، تعتبر مرحلة الثانوية من المراحل الهامة التي يشهدها أبناؤنا الطلاب، حيث يحلم كل منهم بالتفوق بها من أجل الدخول إلى الكلية التي يحلم بها منذ صغره والتي سعى طوال فترة الدراسة من أجلها، ولكن عند ظهور النتائج نجد منهم من نال على الدرجات التي يحلم بها، والآخر لم يحالفه الحظ، ولهذا يوجد مجموعة من العوامل التي يجب على الطلاب وكذلك أولياء الأمور اتباعها لعدم تدمير نفسية أبنائنا الطلاب وتجنب حدوث أي مخاطر لهم ونقدم اليهم روابط استخراج النتيجة الكترونيا بالاسم ورقم الجلوس.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

في الفترة الحالية وبعد أن أعلنت الوزارة أنه من المقرر أنه تم ظهور النتائج اليوم، لاحظنا حالة من التوتر يعيشها أبناؤنا الطلاب في تلك المرحلة وخاصة وانه لا يوجد رابط رسمي حتى الان للاستعلام عن النتيجة الا مواقع الجرائد الرسمية وموقع التعليمة الغير معتمدة من الوزارة، وتعتبر تلك المرحلة من المراحل الهامة التي يمر بها أبنائنا الطلاب، وذلك لأنها تقوم بتحديد مصيرهم المستقبلي الذي يسيرون عليه طوال حياتهم، ولهذا أوضح الدكتور أحمد بركات استشاري الصحة النفسية مجموعة من العوامل التي يجب على الطلاب اتباعها لتجنب حدوث أي أذى نفسي لهم، والتي من أبرزها التأهيل النفسي سواء لما يريدون أم لا فهذا الأمر يعد في غاية الأهمية لأنه يقوم بمساعدتهم على تخطى المجموع الحاصل عليه، ولهذا يجب على أولياء الأمور دعمهم وتشجيعهم باستمرار، القيام بوضع أهداف أمام الطلاب، فهي من أبرز الطرق التي يمكن أن تهيئ الطلاب لاستقبال النتيجة، بحيث النجاح لا يرتبط بمكان معين ولا بمكان محدد وانتظار حتى يتم اعلان المؤشرات الاولية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية فى الساعات المقبلة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 وزارة التربية

يمكن لأبنائنا الطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم من خلال اتباع مجموعة من الأوامر، والتي تندرج في الآتي: