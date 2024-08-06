صدرت الان للجميع .. نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس “مبروك النجاح”

يريد كل طالب أن يتعرف على الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فمن الجدير بالذكر أنه بعد أن انتهى جميع الطلاب من إجراء الامتحانات الخاصة بهم للسنة الدراسية الجارية 2024، يرتفع التساؤل من جانب الطلاب عن موعد ظهور النتيجة وقد اوضحت الوزارة أن النتيجة سوف تظهر بشكل الكتروني لجميع الطلبة والطالبات، إذ أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عنها إلكترونيا بغير التوجه للمقر الخاص بالمدارس، وفيما يلي في هذه المقال سوف نرفق لكم موعد ظهور النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

من المعروف أن تلك النتيجة يمكن الاستعلام عنها بصورة الكترونية عن طريق الموقع الرسمي المخصص للاستعلام والذي قامت وزاره التربيه والتعليم المصريه برفاقه لجميع الطلبة والطالبات، تعالى الطالب السير على النقاط التالية للاستعلام عن النتيجة:

الخطوة الأولى الذهاب للموقع الرسمي المتعلق بالوزارة عن طريق النقر هنا

الخطوة الثانية اختيار ايقونة نتائج الثانويه العامه من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

الخطوة الثالثة كتابة رقم الجلوس الطالب بشكل صحيح

الخطوة الأخيرة النقر على ايقونة استعلام، ومن ثم ستظهر أمامك النتيجة الخاصة بك.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة

تم توفير رابط رسمي يتم عن طريقه استخراج نتيجة الثانوية العامة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أوضحت أنه من الممكن أن يتم الاطلاع على النتيجة الخاصة بالثانوية العامة عن طريق هذا الرابط، فقط لا بد من النقر هنا، ومن ثم اتباع الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتيجة التي أوضحنا فيما سبق.