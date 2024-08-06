أعرفها حالًا بدون رقم جلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

يواصل كل الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي العام البحثي عبر محركات البحث جوجل للتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام، فيمكن لهم أن يستعلموا عنها بسهولة ويسر بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة الرسمي وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم طريقة الاستعلام عن تلك النتيجة بصورة إلكترونية.

نتيجة الثانوية العامة 2024

يعاني كثير من الطلاب بالاطلاع على نتيجة الثانوية العامة للسنة الدراسية الجارية 2024، حيث إنه يمكن الاستعلام عن تلك النتيجة بسهولة بواسطة السير على النقاط التالية:

الخطوة الأولى: التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة عن طريق الضغط على هذا الرابط.

الخطوة الثانية: اختيار زر “نتيجة الثانوية العامة”، وذلك من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك.

الخطوة الثالثة: اختيار السنة الدراسية.

الخطوة الرابعة: انتقاء المحافظة التابع لها الطالب.

الخطوة الخامسة: كتابة رقم الجلوس بصورة صحيحة في المكان المخصص له.

الخطوة الأخيرة: الضغط على زر “استعلام”، ومن ثم سوف ستتمكن من الاطلاع على النتيجة الخاصة بك بعد السير على الخطوات السابقة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في مصر بالاشارة الى ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي العام حيث انهم من الممكن للطالب أن يحصل على نتيجته بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة من جانب الوزارة لكل الطلاب من خلال رقم جلوس الطالب كما قلنا فيما سبق بالخطوات السابقة الموضحة للاستعلام عن النتيجة الخاصة بالثانوية العامة.