الآن .. نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٤ لجميع المحافظات برابط سريع

نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٤ لجميع المحافظات، في ظل اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 وإعلان وزير التعليم “محمد عبد اللطيف” عن نسبة النجاح التي وصلت إلى 81.3٪، يبدأ الطلاب والطالبات في البحث عن كيفية الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، كما تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الحالي مما أدى إلى إثارة اهتمام الطلاب والطالبات بشكل كبير.
رابط نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٤ لجميع المحافظات
يجب عليك الاستعداد للحصول على نتيجة الثانوية العامة عند ظهورها رسميًا، من خلال إعداد رقم الجلوس الخاص بك وضمان اتصال إنترنت قوي لفتح رابط وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات المحددة للحصول على النتيجة:
- بالبداية، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم.
- اختر رمز نتائج الاختبارات من القوائم.
- تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس).
- بعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلام.
أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم
- اسم الطالب الموجود في المركز الأول هو عبد الونيس محمد رمضان الدمهوجي بمجموع 404.5 درجة في محافظة المنوفية.
- في المركز الثاني، يوجد رؤى أحمد مدبولي يوسف بمجموع 403.5 درجة في محافظة القليوبية.
- وبالنسبة للمركز الثالث، يوجد إياد يحيى حسن الشربيني بمجموع 403 درجة في محافظة دمياط.
أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة
- المرتبة الأولى: محمد هاني سعيد محمد محمود.
- مجموع 405 ..
- محافظة الإسماعيلية
- المرتبة الثانية: محمد أحمد الحسيني داوود.
- مجموع 405 ..
- محافظة البحيرة
- المركز الثاني المتكرر : محمد شريف محمد، أو الأمير هريدي قاسم.
- مجموع 405 ..
- محافظة القليوبية
- المركز الثاني مكرر: نورهان نبيل عبد العظيم صالح تألقت في المنافسة.
- مجموع 405 ..
- محافظة القاهرة
- تراوحت مركزه في المسابقة الخامسة بين أحمد فتحي وعبد القوي وعبد ربه،
- مجموع 404.5 ..
- محافظة قنا
- المركز السادس : أحمد تامر صلاح الدين ..
- مجموع 403.5 ..
- محافظة القليوبية
- المركز السادس المكرر هو لمايكل رضا عياد ملاك جرجس.
- 403.5 …
- محافظة القاهرة
- السادس مكرر هو محمد أحمد أبو الفتوح قرني.
- مجموع 403.5 ..
- محافظة الإسكندرية
- المركز السادس يتمثل في التكرار: يوسف أبو غنام، محمد أبو زيد، وعبود.
- مجموع 403.5محافظة كفر الشيخ
- المركز العاشر متكرر: علي أحمد حسن محمد عبد الحافظ تكرر في المركز العاشر.
- مجموع 403 ..
- محافظة الإسماعيلية
- المركز العاشر مكرر: عمر محمد أحمد محمد هلال تم تكراره.
- محموع 403 ..
- محافظة المنوفية