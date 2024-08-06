الآن .. نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٤ لجميع المحافظات برابط سريع

نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٤ لجميع المحافظات، في ظل اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 وإعلان وزير التعليم “محمد عبد اللطيف” عن نسبة النجاح التي وصلت إلى 81.3٪، يبدأ الطلاب والطالبات في البحث عن كيفية الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، كما تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الحالي مما أدى إلى إثارة اهتمام الطلاب والطالبات بشكل كبير.

رابط نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٤ لجميع المحافظات

يجب عليك الاستعداد للحصول على نتيجة الثانوية العامة عند ظهورها رسميًا، من خلال إعداد رقم الجلوس الخاص بك وضمان اتصال إنترنت قوي لفتح رابط وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات المحددة للحصول على النتيجة:

بالبداية، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

اختر رمز نتائج الاختبارات من القوائم.

تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس).

بعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلام.

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم

اسم الطالب الموجود في المركز الأول هو عبد الونيس محمد رمضان الدمهوجي بمجموع 404.5 درجة في محافظة المنوفية.

في المركز الثاني، يوجد رؤى أحمد مدبولي يوسف بمجموع 403.5 درجة في محافظة القليوبية.

وبالنسبة للمركز الثالث، يوجد إياد يحيى حسن الشربيني بمجموع 403 درجة في محافظة دمياط.

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة