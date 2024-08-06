“الموسم 6” موعد عرض الحلقة 165 مسلسل قيامة عثمان Kurulus Osman وترددات القنوات الناقلة

إن موعد عرض الحلقة 165 مسلسل قيامة عثمان محط بحث الكثير من محبي المسلسلات التاريخية، حيث يشمل المسلسل قصة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ونقله للدولة من الضياع والفقر إلى القوة والهيمنة، بجانب الصعاب التي تواجه عثمان وما دار بين كلٍ من قبيلة قايي والتتار والمغول والسلاجقة والصليبين والروم من صراعات، كل ذلك في سياق درامي تاريخي متميز مما جعل الجميع يتساءل عن موعد عرض الجزء الجديد من المسلسل.

موعد عرض الحلقة 165 مسلسل قيامة عثمان

يمكن التعرف على موعد عرض الحلقة 165 مسلسل قيامة عثمان بحيث تشير التقارير إلى أن الموسم الجديد ما زال يتم تصويره حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم عرض هذا الموسم السادس في منتصف شهر ٍسبتمبر المقبل أو في بداية شهر أكتوبر على أقصى تقدير، ووفقاً لمواعيد عرض الموسم الماضي فمن المتوقع أن يتم عرض المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية وأي تي في التركية في المواعيد التالية:-

يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية: يوم الخميس الساعة 8 مساءً، بتوقيت مكة والقاهرة.

أما عن القناة التركية فيتم عرض قيامة عثمان عبر قناة ATV: يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة والقاهرة.

ويأتي تردد القنوات على النايل سات كالآتي:-

اسم القناة ATV التركية الفجر الجزائرية القمر الصناعي النايل سات النايل سات تردد القناة 10796 12034 الاستقطاب أفقي H أفقي H معدل الترميز 27500 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4 3/4

أبطال مسلسل المؤسس عثمان

بعد التعرف على موعد عرض الحلقة 165 مسلسل قيامة عثمان يمكن التعرف على شخصيات المسلسل التي تتمثل في التالي من نقاط: