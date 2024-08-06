الآن نتيجة الثانوية العامة الشعبة العلمية وتنسيق متوقع لكل النتائج

بعد انتظار جميع طلاب الصف الثالث الثانوي لعام 2024 وأولياء الأمور لنتائج هذا العام، أعلنت وزارة التربية والتعليم النتائج رسمياً وبدأت تظهر على مواقع النتائج، خرج وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، في مؤتمر صحفي وأعلن أسماء الطلاب الأوائل لهذا العام وقال إنهم قد تستحقوا هذا التكريم بجهودهم، حثهم على مواصلة السعي والعطاء وأعلنت الوزارة رابطًا خاصًا للطلاب لمعرفة النتائج، سنشرح لكم هذا الرابط وكيفية الحصول على النتيجة بسهولة في المقال .

نتيجة الثانوية العامة الشعبة العلمية

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة الشعبة العلمية، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتضمن:

تم فتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، يمكنك الدخول من هنا.

انقروا على كلمة النتيجة للثانوية العامة أمامكم.

تدوين اسم الطالب ورقم جلوسه.

النقر على الاستعلام عن النتيجة.

بمجرد اعتمادها رسمياً على الموقع، سيظهر أمامكم تقرير الدرجات لجميع المواد والمجموع الكلي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن تفاصيل نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ في مؤتمر صحفي يعقده يوم الثلاثاء 6 أغسطس الحالي، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، أن الإعلان عن النتيجة سيتم بعد الانتهاء من التصحيح والتدقيق النهائي، وتطبيق درجات الرأفة سيتم الكشف عن تفاصيل الناجحين في الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي.