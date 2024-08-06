هات نتيجتك رسمًيا برابط سريع .. نتائج الثانوية العامة الشعبة الادبية

نتائج الثانوية العامة الشعبة الادبية، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، بشكل رسمي نتائج الثانوية العامة الدور الأول لعام 2024، تم الكشف عن أسماء أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، كما تم الإعلان عن نسب نجاح طلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، بالإضافة إلى عدد الناجحين في الثانوية العامة.

نتائج الثانوية العامة الشعبة الادبية

يُعد موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصدر الأساسي لمعرفة نتائج الثانوية العامة لعام 2024 بدقة وشفافية. وقد قامت الوزارة بتفعيل رابط النتائج عبر الموقع ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بمجرد الإعلان عنها، من خلال إدخال أرقام الجلوس، سواء كانوا في الشعبة العلمية أو الادبية وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة لعام 2024 في التالي:

العودة أولاً إلى الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

النقر على مربع الخدمات الإلكترونية.

تحديد نتيجة امتحان الثانوية العامة لعام 2024 في الجولة الأولى.

حدد شعبتك سواء العلمية أو الادبية.

قم بتحديد اسم محافظتك.

ضع اسمك الكامل ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة.

وأخيرا انقر على مربع عرض النتيجة.

أوائل طلاب الثانوية العامة 2024

نجح عدد كبير من طلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2024 في محافظات مختلفة في تحقيق نسب نجاح مرتفعة في الاختبارات وبالتالي، تم تصنيفهم ضمن قائمة الطلاب الأوائل في الثانوية العامة، حيث حصل 30 طالبًا وطالبة على المراكز العشر الأولى في كلا الشعبتين العلمية والأدبية. في المراكز الأولى، جاء كل من: