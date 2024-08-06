هات نتيجتك الآن .. نتائج الثانوية العامة بالاسم فقط رسميًا

يواصل الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي البحث في مصر في الوقت الحالي من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2024 بأسرع وقت ممكن من خلال الاسم، حيث ينتظر البعض بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج لمعرفة ما إذا كانوا سيحتلون مكانًا في العشر الأوائل في القسم العلمي أو الأدبي بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة.

نتائج الثانوية العامة بالاسم

يشعر العديد من الطلاب بالقلق إزاء امتحان الثانوية العامة بسبب صرامة عملية التصحيح التي تتم بشكل دقيق وشفاف. تولي وزارة التربية والتعليم اهتمامًا خاصًا باختيار أفضل المعلمين والمدرسين لضمان جودة تصحيح جميع المواد، بعد انتهاء المعلمين من مهمتهم بنجاح وبدقة، تبدأ عملية المراجعة الدقيقة وسيتم نشر النتائج النهائية على الرابط الرسمي في الساعات القادمة فيما يلي، سنشرح كيفية الاستعلام عن النتيجة بالاسم دون الحاجة إلى رقم الجلوس.

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ثم انقر فوق الرمز الذي يعبر عن الخدمات الإلكترونية المتاحة.

من بين الخيارات المُتاحة أمامك، اختَر “تقييم أداء الطلاب”.

ابحث عن نيقات الثانوية العامة.

بتأكيد دور العام الدراسي 2024 الأساسي.

تدوين رقم جلوس الطالب في المكان المحدد.

يجب ذكر اختصاص الطالب وموقع المحافظة التي ينتمي إليها.

أخيرًا، انقر على “عرض النتيجة”.

تُعرض درجات المواد الدراسية بالإضافة إلى المعدل العام للطالب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

وفقًا لبيان شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني، الذي تم نشره على صفحة الوزارة على فيسبوك، فإن وزير التربية والتعليم الفني في مصر، الدكتور محمد عبد اللطيف، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء القادم، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بالأسماء والأرقام الجلوس، بالإضافة إلى إعلان أسماء أوائل الجمهورية في جميع الشعب، سواء شعبة علمي علوم أو شعبة ادبي أو شعبة علمي رياضة، بعد الانتهاء من عمليات تجميع درجات طلاب الصف الثالث الثانوي العام.