ظهرت الآن .. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

تم تداول بعض الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي حول ظهور نتائج الثانوية العامة لعام 2024 والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يجدر بالذكر أن النتائج تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم اليوم بعد انتهاء عملية التصحيح التي تمت في الكنترول المركزي للثانوية العامة في مدينة السادس من أكتوبر، وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح، سيتم نشر نتائج الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بعد اعتمادها، عبر الرابط الخاص به.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يمكنك الآن البحث عن نتائج الثانوية العامة لعام 2024 في جميع المحافظات عن طريق زيارة الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق البحث في محرك البحث الخاص بك.

ثم اضغط على الرمز “الخدمات الإلكترونية”.

ثم ادخل إلى رابط “بوابة مركز المعلومات”.

ثم يدخل من بوابة “الثانوية العامة”.

ثم انقر على رمز “نتيجة الثانوية العامة 2024”.

ثم، قم بإدخال رقم الجلوس ثم اضغط على “عرض النتيجة” وانتظر لبضع ثوانٍ حتى تظهر نتيجة الثانوية العامة لعام 2024. سيتم الإعلان عنها مباشرة، وستكون النتيجة متاحة أيضاً على موقع اليوم السابع.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2024

أعلنت الوزارة عن رابط رسمي لاستعراض نتائج الثانوية العامة لعام 2024 بالاسم ورقم الجلوس، لجميع الطلاب والطالبات في التخصصات العلمية والأدبية. ونبهت الوزارة بشكل قاطع الطلاب بأنهم لا ينبغي أن يصدقوا الشائعات التي تتم تداولها حول نشر النتيجة قبل الموعد الرسمي، وأعلنت أنها ستكون متاحة خلال ساعات قليلة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي والإعلان الرسمي عنها.