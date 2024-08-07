“ألف مبروك” نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية 2024.. أتأكد من درجاتك عبر نتيجة نت

الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حالياُ يشعرون بالقلق والتوتر حيال ظهور نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية وجميع محافظات الجمهورية أيضاً، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على موعد ظهور النتيجة وهي في صباح الغد يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس لعام 2024، وسنوافيكم بروابط الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر عبر مقالنا اليوم، لكلا من الشعبتين الأدبي والعلمي.

نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية عبر موقع الوزارة

تقوم وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية بتوفير رابط النتيجة لتسهيل الوقت والجهد على الطلاب ومساعدتهم في الحصول على نتائجهم في وقت قليل دون الذهاب إلى المدرسة وإليكم خطوات الحصول على النتيجة:-

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

الضغط على الصف الثالث الثانوي.

الضغط على كلمة النتيجة.

كتابة أسم الطالب ورقم الجلوس بشكل سليم.

الضغط على الأستعلام وستظهر نتيجتك على الفور.

نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر موقع نتيجة نت

وإليكم طريقة الحصول على النتيجة من خلال موقع نتيجة نت كالآتي:-

الدخول الى موقع نتيجة نت.

ستجد مربع في منتصف الصفحة الخاصة بالموقع.

أكتب رقم الجلوس الخاص بك وأضغط على كلمة بحث.

ستظهر نتيجتك حالاً.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تحدث أي أخطاء في التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024 إلا في حالة معينة، وهي: أن الطالب يقوم بتظليل كود الإجابة في كراسة «البابل شيت» بشكل غير صحيح، لأن هناك 4 نماذج لأسئلة الثانوية العامة، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 على عدة مراحل وفق نموذج الإجابة المكتوب من جانب الطالب.