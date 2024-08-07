“بالأسم ورقم الجلوس” نتيجة الثانوية العامة محافظة الاسكندرية 2024.. نتيجة نت natega4dk.net

نتيجة الثانوية العامة محافظة الاسكندرية، والتي تم التوضيح عن وقت انطلاق النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم، تزامنا مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد المقررة للمنهج الدراسي لهذا العام لشعبتي علمي علوم وأدبي، حيث كان آخر اختبار لشعبة علمي علوم كان في مادة الأحياء، أما بالنسبة إلى شعبة أدبي كان آخر امتحان لهم هو امتحان الفلسفة، والجدير بالذكر أن اليوم الماضي ظهرت أسماء أوائل الثانوية العامة وغذا ستظهر نتيجة الثانوية العامة لكافة الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة محافظة الاسكندرية

إلا أن الوزارة تعطي وقت ليتم فيه الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة إلا بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، وبالفعل ستظهر يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهراً وإليكم طريقة الحصول على النتيجة من خلال موقع نتيجة نت:-

يجب عليك الدخول إلى موقع نتيجة نت

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

الضغط على كلمة الأستعلام.

ستظهر نتيجتك بالأسم وبالدرجات الخاصة بك.

درجات المواد في نتيجة الثانوية العامة 2024

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2024، يتم طرحها بعد التصحيح والمراجعة بشكل سليم لكافة أختبارات الطلاب والطالبات، وتأتي درجات المواد الدراسية كما موضح:-