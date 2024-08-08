«Selahaddin Eyyubi» موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني “الحلقة 29” والقنوات الناقلة بالتردد

يبحث العديد من محبي الدراما التركية والمسلسلات التاريخية عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني وعن القنوات التي سوف تتولى مهمة عرض هذا الجزء، نسبةً للأحداث التاريخية الهامة التي يدور حولها، حيث لاقى هذا المسلسل اهتمام كبير جداً واستطاع تجميع قاعدة جماهيرية كبيرة في شتى أنحاء العالم ولم يقتصر ذلك على الوطن العربي فقط، ومن الجدير بالذكر أن الموسم الأول انتهى منذ فترة بالحلقة 28.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني

حتى الآن لم يتم تأكيد موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني لكن من المتوقع أن يُعرض مع نهاية شهر سبتمبر القادم أو بداية شهر أكتوبر، ومن الجدير بالذكر أن حلقات ذلك المسلسل تُعرض عبر شاشة كلٍ من قناة TRT 1 وقناة الفجر الجزائرية، حيث اعتاد كل منهما على إذاعة حلقات الجزء الأول، وتتمحور قصة وأحداث المسلسل حول الناصر صلاح الدين الأيوبي وتحريره للقدس، وتخليص العالم العربي والإسلامي من الصليبين ويُذكر أن تلك الأحداث تدور في القرن السادس الهجري، ولعل الموسم الأول انتهى نهاية درامية مشوقة جعلت الجميع ينتظر الموسم الجديد بفارغ الصبر.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قدمنا لكم توقعات موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني، والآن نستعرض معكم جميع ترددات القنوات التي ستعرض الحلقة 29 عبر مختلف الأقمار الصناعية كالآتي:-

تردد قناة TRT 1:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12073.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11257.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية: