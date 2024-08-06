“ألف مليون مبروك النتيجة” لينك نتيجة الثانوية العامة كافة المحافظات 2024 بالدرجات

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل نتيجة الثانوية العامة جميع الشعب على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب حصلوا على مجاميع عالية، بلغت نحو 404.5 درجة شعبة علمي علوم، وهي الطالب ندى رمضان عبد الونيس من محافظة المنوفية، فضلاً عن أن نشر قوائم أسماء أوائل الثانوية العامة مختلف الشعب سواء العلمي والأدبي، وذلك بتواصل وزير التربية والتعليم مع الأوائل لتهنئتهم بالنتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

وسيتم بعد ساعات ظهور نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم، في إطار الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة ونسب النجاح، وغير ذلك من التفاصيل الأخرى التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية، حتى أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح باب التظلم مباشرة أمام الطلبة الراغبين في تحسين درجاتهم بعد معرفتهم النتيجة، مقابل رسوم محددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

يمكنك الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مختلف المحافظات وبكافة الشعب المختلفة، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-