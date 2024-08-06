“وزارة الموارد البشرية” شروط استحقاق الضمان المطور وكيفية الإستعلام عن الدفعات

أصدرت الحكومة بالمملكة العربية السعودية التوجيهات حول التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1446، حيث يساهم هذا البرنامج في تحسين مستوى المواطنين وتوفير احتياجاتهم بانتظام من الجانب الصحي أو المادي، ويسعى البرنامج أيضا للحد من معدلات البطالة، وذلك بتوفير الإمكانيات المطلوبة لتعلم حرفة يستطيع المواطن من خلالها الاعتماد ذاتيا من خلال نشر ثقافة العمل لديهم، ويصبح مواطن منتج للمجتمع، يساهم في تحسين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية له.

شروط استحقاق الضمان المطور

للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، فإنه يستوجب استيفاء الشروط التالية:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيما إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم حاملًا لوثيقة إثبات الهوية سارية المفعول.

يشترط أن المتقدم يكون غير قادر على العمل أو يعاني من إعاقة تمنعه من العمل، أو أن يكون من ذوي الدخل المحدود.

يشترط أن المتقدم يكون غير قادر على العمل أو يعاني من إعاقة تمنعه من العمل، أو أن يكون من ذوي الدخل المحدود. أن لا يكون متزوجًا من غير سعوديات الجنسية.

لا يكون مالكًا لعقار أو أموال كافية لتأمين احتياجاته الأساسية.

غير مسجلًا في نظام التأمينات الاجتماعية.

مالكًا لسيارة أو قارب أو عقار غير سكني.

ألا يكون المتقدم مقيمًا بأحد دور الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة.

مميزات نظام الضمان الإجتماعي الطور

يهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تحقيق النفع العام للفرد خاصة وللوطن بصورة عامة، كما تعزز دور مستحقي الضمان الاجتماعي في تنمية الوطن، وهذا ما توفرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمميزات كالآتي:-