حلقـــات جديدة حصرية.. تابع مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني حــ 29 الموعد وتردد قناة TRT الناقلة

عبير أحمد تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
حلقـــات جديدة حصرية.. تابع مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني حــ 29 الموعد وتردد قناة TRT الناقلة
مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

يعتبر البحث عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني من اكثر الاشياء التي تشغل محركات بحث جوجل وذلك منذ انتهاء عرض الجزء الاول من مسلسل خلاله الأشهر الماضية داخل جميع الدول العربية وتركيا ولذلك يبحث كافة المشاهدين والمحبين للمسلسل عن الموعد المنتظر الذي سيتم فيه عرض الجزء الثاني بعد انتهاء الجزء الأول بالأحداث الشيقة التي حدثت في الحلقه الاخيره وجعلت كافة المشاهدين ينتظرون بفارغ الصبر نزول الحلقات الجديدة والتي تحكي عن تحرير القدس بعد احتلال دام حوالي 90 عام ويأتي ذلك المسلسل تزامنا مع الأحداث الجارية حول العالم ولذلك يرغب الكثير من المشاهدين في تكملة القصة ومعرفة البطل المغوار صلاح الدين الايوبي.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

إذا كنت تبحث عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم الثاني فيجب العلم انه لم يتم البدء حتى هذه اللحظة في تصوير أولى حلقات المسلسل، ولكن من المتوقع أن يتم عرضه خلال الفتره المقبلة بمشاركة بعض الممثلين والفنانين الاتراك الجدد خلال شهر نوفمبر المقبل لعام 2024 في جميع أنحاء العالم ويمكن مشاهدة الحلقات الجديدة من المسلسل فور نزوله على المنصات الالكترونية وقناة تي ار تي التركية والفجر الجزائرية.

تردد قناة TRT التركية على نايل سات

التردد: 11042

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 5000.

الجودة: SD.

معلومات الكاتب
عبير أحمد

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