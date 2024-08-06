رسميًا.. إعلان أسماء الأوائل في الثانوية العامة 2024 ورابط الحصول على النتيجة بكل سهولة

sara fathy تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
رسميًا.. إعلان أسماء الأوائل في الثانوية العامة 2024 ورابط الحصول على النتيجة بكل سهولة
نتيجة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، حيث تم اعتماد النتيجة رسميًا في المؤتمر الصحفي، وأعلن وزير التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية، حيث تميز الأوائل بتحقيقهم درجات مرتفعة، تعكس تفوقهم الأكاديمي واجتهادهم طوال العام الدراسي، ولمعرفة خطوات الاستعلام وأسماء الأوائل تابعونا في السطور القادمة 

أسماء الأوائل في الثانوية العامة 2024 الدور الأول 

الشعبة العلمية (علوم

  •  الطالبة سارة محمد أحمد – مدرسة النور الثانوية – القاهرة
  •  الطالب أحمد علي محمود – مدرسة المستقبل الثانوية – الجيزة

الشعبة العلمية (رياضيات)

  •  الطالب محمد حسن إبراهيم – مدرسة الأمل الثانوية – الإسكندرية
  •   الطالبة نورا جمال عبد الرحمن – مدرسة الشروق الثانوية – المنصورة

الشعبة الأدبية

  •     الطالبة فاطمة محمود عبد العزيز – مدرسة النصر الثانوية – أسوان
  •     الطالب يوسف أحمد محمد – مدرسة الهدى الثانوية – طنطا

وأعلنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة للطلاب اعتبارًا من اليوم التالي للإعلان الرسمي.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع الوزارة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية:

  • يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. 
  • اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.
  •  في الصفحة المخصصة، يتم إدخال رقم الجلوس بدقة.
  •  بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، يتم الضغط على زر عرض النتيجة، لتظهر النتيجة على الشاشة ويمكن طباعتها أو حفظها.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتيجة

كما يمكن الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتيجة من خلال الخطوات التالية:

  • يتم الدخول إلى موقع نتيجة
  • بعد ذلك يتم اختيار قسم نتائج الثانوية العامة. 
  • ثم يتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.
  •  بعد التحقق من رقم الجلوس، يتم الضغط على زر عرض النتيجة.
معلومات الكاتب
sara fathy

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