حــــ 165 مرعبــة .. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة

بعد انتهاء الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان أصبح الكثير من المشاهدين في جميع انحاء الوطن العربي يبحثون عن موعد عرض مسلسل قيامه عثمان الجزء الثالث والقنوات الناقلة له وذلك للاستمتاع بمشاهدة الحلقات الجديدة من الموسم الثالث والذي من المنتظر أن يتم عرضه قريبا على شاشات الفضائيات، وكان الجزء الخامس من المسلسل يتم عرضه على قناة أي تي في التركية وقناة الفجر الجزائرية ومن المتوقع ان يحصل تلك القناتان على حقوق عرض المسلسل خلال الجزء السادس له، وقد حاز مسلسل المؤسس عثمان على شهرة كبيرة للغاية في جميع انحاء العالم منذ عرض الجزء الاول له خلال السنوات الماضية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يعتبر البحث عن موعد عرض الجزء السادس لمسلسل عثمان هو الشغل الشاغل خلال تلك الفترة من قبل كافة المشاهدين والمحبين للمسلسل ومنذ انتهاء الموسم الخامس له أصبحت محركات بحث جوجل تضخ بكميات كبيرة للتساؤل عن موعد عرض الجزء الجديد والذي انتشرت بعض الأخبار انه قد تم بدء تصوير أولى حلقات المسلسل ومن المنتظر والمتوقع أن يتم عرضه خلال شهر سبتمبر المقبل لعام 2024 على كافة المنصات الالكترونية والقنوات الناقله له.

تردد قناة ATV التركية نايل سات

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية عرب سات

التردد: 12692

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500