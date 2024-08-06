متاح الان.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، للإعلان عن تفاصيل النتيجة ونسبة النجاح في كل شعبة، وكذلك تحديد أسماء الاوائل على مستوي الجمهورية، وأشارت الوزارة إنه من خلال المؤتمر الذي سيعقد ظهر غدا الثلاثاء 6 أغسطس سيتم الكشف عن موعد تقديم التظلمات على النتيجة وكذلك تحديد موعد الدور الثاني للطلاب الذي رسبوا في مادة أو مادتين بالدور الأول.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2024

أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن موعد إعلان النتيجة يأتي بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة وتدقيق النتيجة وكذلك تطبيق درجات الرأفة لكافة المواد الدراسية، كما إنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم او من هنا.

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بكل دقة.

ثم إدخال الاسم ورقم الجلوس.

أخيرا الضغط على أيقونة للاستعلام عن النتيجة لتظهر الدرجات والمجموع الكلي.

كيفية تحويل نتائج الثانوية العامة 2024 لنسبة مئوية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، بأن المجموع الكلي للنتيجة هو 410 درجات، كما إنه يتم حساب مجموع الطالب بالنسبة المئوية، عبر ضرب المجموع في 100، وبعد ذلك يمكنك قسمة الناتج على المجموعة الكلي، ليكون بذلك الناتج هو النسبة المئوية الذي حصل عليها الطالب، ويذكر إن الوزارة قد كشفت في وقت سابق نسب النجاح في بعض مواد الثانوية العامة 2024، والتي جاءت على النحو التالي: