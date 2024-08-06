يرتفع مرة اخرى.. سعر صرف الدولار اليوم في العراق الثلاثاء الموافق 6 أغسطس وما هو سعر 100 دولار في العراق

ريتاج محمد تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
يرتفع مرة اخرى.. سعر صرف الدولار اليوم في العراق الثلاثاء الموافق 6 أغسطس وما هو سعر 100 دولار في العراق
سعر صرف الدولار اليوم في العراق

يشكل سعر صرف الدولار اليوم في العراق موضوعا حيويا يؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والمالية في العراق، ويتم تحديد سعر الصرف من خلال عدة عوامل منها العوامل الاقتصادية وتشهد أسعار الصرف في العراق تقلبات متكررة تتأثر بالسياسات النقدية للبنك المركزي العراقي ومستويات العرض والطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية، وأثرت عوامل متعددة على سعر صرف الدولار في العراق، مثل التغيرات في أسعار النفط العالمية، والتي تعتبر المورد الرئيسي لإيرادات الدولة.

سعر صرف الدولار اليوم في العراق

تعتبر السوق السوداء مكانا بارزا للتداول بالعملات في العراق، حيث يختلف سعر صرف الدولار في هذه السوق عن السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي، مما يعكس الفجوة بين العرض والطلب، ومع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تبذل جهود لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في النظام المصرفي، وإليكم سعر صرف الدولار المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكيالدينار العراقي
1 دولار أمريكي1,310.00 دينار عراقي
5 دولار أمريكي6,490.85 دينار عراقي
50 دولار أمريكي64,908.50 دينار عراقي
100 دولار أمريكي129,817.00 دينار عراقي
500 دولار أمريكي649,085.00 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي1,298,170.00 دينار عراقي

سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي في العراق

شهد سعر صرف 100 دولار في العراق اليوم 2024 ارتفاعا ملحوظا في آخر تعاملات البورصة الرئيسية، ويلاحظ أن الأسعار المتداولة فعليا في السوق قد تكون أعلى من هذا الرقم في مختلف المدن العراقية وهو كالآتي:

المدينةسعر المائة دولار (دينار عراقي)
بغداد149,500
البصرة149,550
أربيل149,550
السليمانية149,600
دهوك149,600
كركوك149,700
الموصل149,700

ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يمكن أن يكون ناتجا عن مجموعة من الأسباب، منها الطلب والعرض يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة أو الأزمات السياسية في العراق قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الدينار.

معلومات الكاتب
ريتاج محمد

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