يرتفع مرة اخرى.. سعر صرف الدولار اليوم في العراق الثلاثاء الموافق 6 أغسطس وما هو سعر 100 دولار في العراق

يشكل سعر صرف الدولار اليوم في العراق موضوعا حيويا يؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والمالية في العراق، ويتم تحديد سعر الصرف من خلال عدة عوامل منها العوامل الاقتصادية وتشهد أسعار الصرف في العراق تقلبات متكررة تتأثر بالسياسات النقدية للبنك المركزي العراقي ومستويات العرض والطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية، وأثرت عوامل متعددة على سعر صرف الدولار في العراق، مثل التغيرات في أسعار النفط العالمية، والتي تعتبر المورد الرئيسي لإيرادات الدولة.

سعر صرف الدولار اليوم في العراق

تعتبر السوق السوداء مكانا بارزا للتداول بالعملات في العراق، حيث يختلف سعر صرف الدولار في هذه السوق عن السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي، مما يعكس الفجوة بين العرض والطلب، ومع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تبذل جهود لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في النظام المصرفي، وإليكم سعر صرف الدولار المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي في العراق

شهد سعر صرف 100 دولار في العراق اليوم 2024 ارتفاعا ملحوظا في آخر تعاملات البورصة الرئيسية، ويلاحظ أن الأسعار المتداولة فعليا في السوق قد تكون أعلى من هذا الرقم في مختلف المدن العراقية وهو كالآتي:

المدينة سعر المائة دولار (دينار عراقي) بغداد 149,500 البصرة 149,550 أربيل 149,550 السليمانية 149,600 دهوك 149,600 كركوك 149,700 الموصل 149,700

ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يمكن أن يكون ناتجا عن مجموعة من الأسباب، منها الطلب والعرض يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة أو الأزمات السياسية في العراق قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الدينار.