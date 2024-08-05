شروط جديدة في تسجيل منحة المراة بالجزائر.. تعرف عليعا وعلى طريقة التسجيل الصحيحة

أعلنت الحكومة الجزائرية ببدء التسجيل في منحة المراة الماكثة في المنزل، وقد اعلنت انه يتم التسجيل في المنحة الكترونيا، وحرصت الحكومة الجزائرية على طرح المنحة مجددا وذلك تلبية لطلب الاسر محدودة الدخل باتاحة هذه المنحة مجددا لتلبية احتياجاتهم الاساسية بعد ارتفاع الأسعار، وقد اعلنت الحكومة بانه يتم التسجيل، تبعا لبعض الضوابط التي اوضحتها سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة بالجزائر

صرحت الحكومة الجزائرية بتوفير التسجيل بمنحة المرأة الكترونيا من خلال منصة الوكالة الوطنية للتشغيل كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي لمنصة الوكالة الوطنية من هنا .

يطلب الموقع تسجيلك من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

يطلب الموقع تسجيل اسم المرأة المتقدمة بالمنحة وايضا تسجيل الرقم الهاتفي الخاص بها، ويتم تسجيل الرقم التعريفي الخاص بالسيدة المتقدمة.

يعرض الموقع استمارة التسجيل ويجب تسجيل باقي بيانات السيدة والتأكد من صحتها.

ثم يتم إرسال المستندات والأوراق التي يطلبها الموقع، واختر تسجيل.

بعدها سيتم التواصل معك في حين قبول المتقدمة.

شروط التسجيل بمنحة المرأة 2024

تعمل الحكومة الجزائرية على صرف مبلغ المنحة لكافة السيدات المستحقة، وقد اوضحت بعض الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمة وهي كالتالي: