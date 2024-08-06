استقبل تردد قناة اقرأ الفضائية على الأقمار الصناعية بآخر تحديث.. “Iqraa” أشهر القنوات الدينية

تعد قناة اقرأ من القنوات الهادفة والدينية الجميلة التي تقدم الدين الإسلامي الوسطي بشكل جميل ومبسط حيث استطاعت القناة منذ إطلاقها أن تقوم بتكوين قاعدة جماهيرية واسعة من المشاهدين وذلك يرجع بالتأكيد إلى محتوى القناة الهادف والمعلومات الدينية الوسطية الصحيحة، فقد حرصت القناة على تصحيح الكثير من المعتقدات الغير صحيحة لغير المسلمين، وذلك في أسلوب سهل ومبسط.

قناة اقرأ

يحرص على معرفة تردد قناة اقرأ عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي بل في جميع أنحاء العالم وذلك لما تقدمه القناة من معلومات دينية هامة وجميلة وصحيحة في نفس الوقت، لذلك فهي تعد من القنوات الاسلامية المفضلة لدى عدد كبير من الجمهور وتتمثل أهم المعلومات الخاصة بتردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة على النحو التالي:

تردد قناة اقرأ على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو اقرأ.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة اقرأ على القمر الصناعي نايل سات هو 12034.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

جودة بث القناة هو SD.

تردد قناة اقرأ على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو اقرأ.

القمر الصناعي هو عرب سات.

تردد قناة اقرأ على القمر الصناعي عرب سات هو 12654.

معدل الترميز هو 27500.

جودة بث القناة هو SD.

مميزات قناة اقرأ

هناك الكثير من المميزات التي تشتهر بها قناة اقرأ والتي استطاعت من خلالها أن تحصل على عقول وقلوب الكثير من الجمهور،ويعد من أبرز هذه المميزات ما يلي: