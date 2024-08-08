لينك استخراخ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي فور الاعلان.. استعلم عن اسمك

من أهم أولويات بعض المواطنين المستحقين للدعم في هذه الفترة هو البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث قد نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بأنه يمكن لجميع المواطنين المستحقين للدعم والذين قاموا بتقديم طلبات للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة أن يقوموا بالاستعلام عن اسمائهم إلكترونيا وذلك بعد الإعلان عن الأسماء بشكل مباشر.

فئات مستحقة لدعم الرعاية

حرصا من الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن يتم إيصال دعم الرعاية الاجتماعية إلى مستحقيه فقد حددت الوزارة بعض الفئات التي تشملها اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ومن أهم هذه الفئات ما يلي:

الأسر الفقيرة التي لا يوجد عائل يعولها.

الأسر التي ترعاها السيدات سواء أكانت السيدات أرامل أو مطلقات.

أسرة أحد أفرادها أو أكثر من أصحاب الاعاقات.

أسر يعولها أشخاص كبار في السن.

من ليس لديهم عمل أو فرصة للعمل أو العمل بوظيفة دائمة، يعد من ضمن الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

اتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لجميع المواطنين المستحقين لدعم الرعية الاجتماعية الوجبة الاخيرة أن يقوموا بالاستعلام عن اسماء المقبولين في الوجبة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تم التوجه إلى منصة مظلتي على الإنترنت.

بعدها يجب إضافة رمز التحقيق في المكان المخصص لذلك.

بعد ذلك يتم تحديد الوجبة المستعلم عنها.

يجب تحديد المحافظة التي يتبعها المتقدم.

كتابة كافة البيانات التي يطلبها الموقع والتي تخص المتقدم.

في نهاية الأمر يتم الضغط على كلمة بحث أو استعلام.

تظهر بعض الكشوفات بصيغة pdf يجب على اللاعب تحميلها.

قم بالبحث داخل الكشوفات عن الاسم الذي ترغب به.

الفئات الغير مستحقة لدعم الرعاية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على شمول مجموعة من الفئات المستحقة لدعم الرعاية على أن تتمثل هذه الفئات في الآتي: