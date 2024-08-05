استقبل تردد قناة الرياضية المغربية بجودة عالية 2024 وتابع مبارة منتخب مصر الأوليمبي ضد فرنسا

يرغب العديد من عشاق الساحرة المستديرة في التعرف على القنوات الرياضية المختلفة، التي من بينها قناة الرياضية المغربية، بما تقوم بإذاعة العديد من المباريات المحلية والعالمية ومن بينها مباراة المغرب وأسبانيا وكذلك منتخب مصر ضد الأوليمبي اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساءً، وعليه سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بتنزيل القناة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

ضبط تردد قناة الرياضية المغربية الجديد 2024

جاءت أبرز المعلومات الخاصة باستقبال قناة الرياضية المغربية لمشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الساحرة المستديرة، وذلك بإتباع الأتي:-

القمر الصناعي لقناة الرياضية المغربية فهو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11512.

استقطاب قناة الرياضية المغربية فهو عمودي.

هذا وأن معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ لقناة الرياضية المغربية “3/4”.

استقبل تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia Olympics

ولقناة الرياضية المغربية Arryadia Olympics تردد أخر وجديد على القمر الصناعي العرب سات، التي يمكنك تنزيلها عبر جهاز الرسيفر، وفقًا للبيانات الأتيه:-