قناة مفتوحة 3 Arriadia :تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر فرنسا فى دور نصف نهائى اولمبياد 2024

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا والتي تقام في اطار دور نصف النهائي من اولمبياد فرنسا والمقامة الان على الاراضى الفرنسية وهى النسخة الأكثر جدلا، بسبب سوء التنظيم بدءا من حفل الافتتاح وحتى اليوم بسبب ضعف إمكانيات القرية الأولمبية التي يقام بها اللاعبين الأولمبية ، واليوم الاثنين الموافق 5 أغسطس يواجة المنتخب المصرى صاحب الأرض لأول مرة في تاريخة منذ ما يقرب من 60 ععام ، اليك القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وفرنسا

فاجأ المنتخب المصرى مشجعين كرة القدم في مصر بتاهله الى دور نصف النهائي ليواجة صاحب الأرض والجمهور اليوم، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية والحادية عشر بتوقيت الامارات ، والفائز من مباراة اليوم سوف يواجه اسبانيا في النهائي اما الخاسر سوف يواجه منتخب المغرب الذى خسر مباراته اليوم امام اسبانيا بهدفين مقابل هدف بعد ان كان متقدم بهدف دون رد في الشوط الأول .

مباراة مصر وفرنسا اليوم

توجد عددة قنوات مفتوجة ومشفرة يمكنك من خلالها متابعة مباراة المنتخب المصرى الاولمبيى اليوم ، واليك تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا: .

“فضائية IRIB TV قمر أنتيلسات- قناة bein sport xtra -قناة الرياضية المغربية -قناة الرابعة العراقية -تطبيق TOD المدفوع- تطبيق بي إن كونكت للمشتركين -قناة الرياضية الكويتية”

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا

تقوم قناة المغربية الرياضية بنقل مباريات كرة القدم للمنتخبات العربية على شاشتها ومنها مباراة مصر وفرنسا اليوم في إطار نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية كرة القدم عبر التردد التالي: