سلي طفلك مع قناة طيور الجنة.. تعرف على تردد قناة طيور الجنة على نايل سات و عرب سات

اثبتت قناة طيور الجنة بانها من اهم قنوات الاطفال على الساحة في الفترة الحالية، حيث إنها تحرص على عرض مجموعة من افضل اغاني الاطفال التي تبث بداخلهم القيم الصحيحة، كما أنها تعمل على عرض مجموعة من الأغاني التعليمية، ويتساءل البعض على التردد الجديد للقناة على النايل سات وعرب سات، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يتساءل العديد من الأمهات والآباء على التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنه، وذلك بعد إعلان القناة بتحديث التردد الخاص بهم لعرض الاغاني بشكل أفضل وبدون انقطاع، التردد كالتالي:

تردد القناة: 11315

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يرغب أولياء الأمور العمل على البحث على افضل قناة للاطفال تزرع بهم القيم الدينية، وبعد البحث تم التوصل إلى قناة طيور الجنة، التي تعتبر من افضل قنوات الاطفال تحرص على بث المبادئ الدينية للأطفال وتردد القناة كالتالي:

تردد القناة: 12174

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تحديث تردد قناة طيور الجنة

يعتبر تحديث تردد القناه من الأمور البسيطة التي يمكنك القيام بها، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: