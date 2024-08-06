ثبتها واتفرج عالجديد.. تردد قناة التلفزيون الاردني Jordan Deretna TV على النايل سات باشارة قوية

قناة التلفزيون الاردني هي القناة الأولى لجميع الشعب الاردني لذلك فإن كافة الشعب في المملكة الهاشمية يحرص على اضافة القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص به، ولهذا الأمر نجد أنه عند توقف العمل ببث قناة التلفزيون الاردني القديم انهالت عمليات البحث على محركات جوجل لمعرفة التردد الجديد وذلك لسرعة إضافة القناة إلى أجهزة استقبال المشاهدين.

قناة التلفزيون الاردني

يثق في قناة التلفزيون الاردني عدد كبير من المشاهدين في المملكة الهاشمية الأردنية، حيث تحرص القناة على عرض الكثير من الفقرات والبرامج الإخبارية التي تهتم بنقل أهم الأخبار في المملكة وفي المناطق المحيطة بكل حيادية وموضوعية ومصداقية تامة، ولذلك فإن الحصول على تردد قناة التلفزيون الاردني يعد من الترددات المهمة على الساحة، ويتمثل تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات على التالي:

اسم القناة هو التلفزيون الاردني.

اسم القمر الصناعي نايل سات.

التردد الخاص بقناة التلفزيون الاردني هو 12034.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

استقطاب اتجاه القناة هو أفقي.

طريقة ضبط القناة

يمكن لأي مشاهد أن يقوم بعملية ضبط قناة التلفزيون الاردني على جهاز الاستقبال الخاص بها وذلك من خلال اتباع عدة خطوات يعد من أبرزها ما يلي: