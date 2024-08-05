“بنقرة واحدة” تردد قناة المغربية الرياضية المفتوحة 2024 الناقلة للأولمبياد باريس 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة

أعلنت قناة المغربية الرياضية عن إذاعة مباريات أولمبياد باريس 2024 مجانًا للجمهور، وهذه الأخبار جاءت في وقت يشارك فيه ثلاثة منتخبات عربية في الأولمبياد: مصر والمغرب والعراق، وقد أثارت هذه الخطوة من قناة المغربية الرياضية حماسًا كبيرًا بين عشاق الرياضة في العالم العربي. فقد تمكن كل من المنتخب المصري والمغربي من الصعود إلى الدور الثاني من المنافسات، حيث احتلا صدارة مجموعاتهم على حساب منتخبات قوية مثل الأرجنتين وإسبانيا وهذا الإعلان من قناة المغربية الرياضية سيتيح للملايين من المشجعين في الوطن العربي إمكانية متابعة مباريات أبطالهم في الأولمبياد دون تكبد أي تكاليف إضافية وهو ما يُعد خبرًا سارًا للجماهير التي تتطلع بشغف إلى مشاهدة أداء منتخباتها في هذا الحدث الرياضي الكبير.

تردد قناة المغربية الرياضية المفتوحة 2024

هناك عدة خطوات لتنزيل تردد قناة المغربية الرياضية المفتوحة في عام 2024:

تنزيل تردد قناة المغربية الرياضية على قمر النايل سات:

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

تنزيل تردد قناة المغربية الرياضية على قمر عرب سات:

التردد: 12683

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: عرب سات

لتنزيل تردد قناة المغربية الرياضية لعام 2024

الدخول إلى قائمة إعدادات جهاز الاستقبال (التلفزيون أو جهاز الاستقبال الرقمي). اختيار أيقونة أو خيار “إضافة قناة جديدة” أو ما شابه ذلك. إدخال التردد الخاص بقناة المغربية الرياضية: إدخال معدل الترميز: تحديد الاستقطاب: على قمر النايل سات: عمودي على قمر عرب سات: رأسي تحديد معامل التصحيح 2/3. البحث عن القناة والانتظار حتى يتم تحميلها بالكامل.

بعد إكمال هذه الخطوات، ستتمكن من استقبال ومشاهدة قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباريات أولمبياد باريس 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك.